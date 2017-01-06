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Таможенниками пресечена попытка перемещения более 5,5 тонн филе лосося под видом обрези рыбы
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КГК выявил неэффективность использования оборудования в ГП "Миноблтопливо"
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В Минске начали применять новые методы обнаружения утечек газа
В Беларуси появилась Федерация киберспорта
ЕЖЕДНЕВНИК, 06 января 2017
Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».
"Белорусская федерация киберспорта" создано с целью развития киберспорта в Беларуси, как части международного спортивного движения, и подготовка граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни., сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
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Бывший директор департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения свободы.
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СКА, которую одолели минчане, является лидером в турнирной таблице Западной конференции и объединенной таблицы чемпионата.
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) одержала третью победу подряд на международном турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament, который ежегодно проходит в Калгари, уверенно переиграв команду Regina Pat Canadians со счетом 5:0.
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25-летний полузащитник Оскар перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган", который недавно возглавил Андре Виллаш-Боаш. Трансфер бразильца обойдется китайскому клубу, где выступает экс-зенитовец Халк, в 70 миллионов евро.
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Свое выступление в швейцарском Давосе белорусские хоккеисты начали с победы.
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Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала сына Лео Александр. Об этом спортсменка сообщила на официальных страницах в соцсетях.
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Мелитина Станюта объявила о решении завершить карьеру 22 декабря.
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Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.
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Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Аргентины (1634 балла). Вторыми идут бразильцы (1544), замыкает тройку команда Германии (1433).
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Постановлением Совета министров №1044 утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2017 году.
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Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
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Раубичи могут принять этап Кубка мира-2016/17, если эти соревнования отберут у российской Тюмени.
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Сборная Беларуси (U-20) заняла первое место на чемпионате мира в дивизионе I в группе «А» и завоевала право сыграть в следующем сезоне в элите мирового молодежного хоккея.
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Допинг-тест российского боксера Александра Поветкина в преддверии боя с канадцем Бермейном Стиверном показал наличие запрещенного вещества.
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Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фристайла с мячом».
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Белорусский специалист Виктор Гончаренко официально назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА, сменив Леонида Слуцкого.
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Исходя из обнародованных данных о спортсменах, чьи допинг-пробы с Олимпиад-2008 и 2012 дали положительный результат, Беларусь занимает по этому показателю третье место в мире.
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В Международный день гор 11 декабря альпинисты-любители утвердили план 17-й экспедиции проекта «Семь вершин». Маршрутом «Михаила Саакашвили» белорусы начнут подъем к вершине 9 августа 2017 года
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Белорусские пловцы Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Антон Латкин заняли третье место в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре в 25-метровом бассейне.
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В финальной стадии олимпийской квалификации белорусы заняли второе место на турнире, что не позволило им отобраться в Пхенчхан. Однако федерация все еще возлагает надежды на тренера-канадца.
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В выходные Госавтоинспекция продолжит работать в усиленном режиме, сконцентрировав свои усилия на несении службы в местах проведения религиозных мероприятий.
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Генеральной прокуратурой проведена проверка исполнения в КУП «УКС Мингорисполкома» требований антикоррупционного и иного законодательства.
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Новая арка исключила попадание атмосферных осадков внутрь укрытия, что ранее являлось основным фактором переноса радиоактивных веществ за пределы объекта.
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Разноцветные трассы, пушистый снег, ослепительное солнце, обед в ресторане высокой кухни и послеполуденный отдых в баре с лучшим в мире видом из окна…
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Сотрудниками Витебской таможни пресечена попытка незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза мяса лосося.
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ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
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Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
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