Команда Лукашенко в 10 раз стала победителем Рождественского хоккейного турнира
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
08 января 2017
АА
Хоккейная команда Александра Лукашенко в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.
Фото: president.gov.by
В финале на "Чижовка-Арене" хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Таким образом финны заняли второе место. А команда Объединенных Арабских Эмиратов разместилась на третьем месте.
Лучшим вратарем турнира назван Александр Петров (ОАЭ), защитником - Александр Макрицкий (Беларусь), нападающим - Андрей Асташевич (Беларусь), лучшим бомбардиром - финский нападающий Тони Макиахо.
Команда Беларуси в десятый раз стала победителем Рождественского турнира. Трижды турнир выигрывала команда России.
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