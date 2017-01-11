В Минске будут судить футбольных фанатов

Суд Первомайского района Минска 3 февраля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении футбольных фанатов, которые среди прочего обвиняются в повреждении общественного транспорта.

Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян на своей официальной странице в Facebook, передает БЕЛТА.

Действия практически всех обвиняемых квалифицированы как злостное хулиганство. Некоторым из них также инкриминируется незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Инцидент произошел еще летом 2014 года. Недалеко от одного из столичных торговых центров молодые люди на нескольких машинах блокировали движение троллейбуса №3. Разбив в нем стекла и повредив корпус, они распылили слезоточивый газ, а затем скрылись.

Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска установили личности хулиганов. Дебоширами оказались футбольные фанаты. Причиной вандализма стала разборка с фанатами другого столичного клуба, которые находились в салоне вместе с иными пассажирами.