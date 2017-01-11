В Минске будут судить футбольных фанатов

Суд Первомайского района Минска 3 февраля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении футбольных фанатов, которые среди прочего обвиняются в повреждении общественного транспорта.
Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян на своей официальной странице в Facebook, передает БЕЛТА.
Действия практически всех обвиняемых квалифицированы как злостное хулиганство. Некоторым из них также инкриминируется незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Инцидент произошел еще летом 2014 года. Недалеко от одного из столичных торговых центров молодые люди на нескольких машинах блокировали движение троллейбуса №3. Разбив в нем стекла и повредив корпус, они распылили слезоточивый газ, а затем скрылись.
Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска установили личности хулиганов. Дебоширами оказались футбольные фанаты. Причиной вандализма стала разборка с фанатами другого столичного клуба, которые находились в салоне вместе с иными пассажирами.
Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) одержала третью победу подряд на международном турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament, который ежегодно проходит в Калгари, уверенно переиграв команду Regina Pat Canadians со счетом 5:0.
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Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
Итоги реализации пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска" рассмотрены 10 января во время заседания Президиума Совмина Беларуси.
Эксперты отмечают, что указ безвизовом въезде в нашу страну следует воспринять со сдержанным оптимизмом. Также в этом году не стоит ждать мгновенных результатов с посещаемостью иностранными туристами Беларуси.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД во взаимодействии с коллегами из Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.