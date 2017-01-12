Президент продлил поддержку организаций физкультуры и спорта
Спорт
11 января 2017
АА
Срок действия указа от 15 апреля 2013 года №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлен на новый олимпийский цикл - до 2020 года.
Соответствующие изменения в данный нормативный правовой акт утверждены указом Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Кроме того, для повышения эффективности использования средств поддержки определяется исчерпывающий перечень расходов клубов по игровым видам спорта на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры соответствующих видов спорта.
Для обеспечения планомерного финансирования указанных расходов клубы получили возможность использовать на эти цели средства из любых источников (за исключением местных бюджетов) в установленном объеме. Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национального чемпионата Республики Беларусь.
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