СМИ сообщили о перестановках в Минспорта

По неофициальной информации, Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

Как сообщает «Прессбол», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.

40-летний Александр Гагиев занимал пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Гагиев был шефом белорусской миссии, отмечает TUT.BY.