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СМИ сообщили о перестановках в Минспорта
12 января 2017
По неофициальной информации, Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.
фото: tut.by
Как сообщает «Прессбол», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.
Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.
40-летний Александр Гагиев занимал пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.
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