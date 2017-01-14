Александр Шамко возглавил комитет по подготовке ЧЕ по фектованию

Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске чемпионата Европы 2017 года по фехтованию среди молодежи до 23 лет.

Распоряжением премьер-министра от 12 января 2017 г. № 7р создан оргкомитет по подготовке и проведению в городе Минске чемпионата Европы 2017 года по фехтованию среди молодежи до 23 лет.

Согласно распоряжению, председателем оргкомитета назначен Министр спорта и туризма Александр Шамко, его заместителем - первый заместитель Министра спорта и туризма, председатель ОО ”Белорусская республиканская федерация фехтования“ Александр Гагиев.

Также в состав оргкомитета вошли представители министерств и ведомств, Минского горисполкома, Национального олимпийского комитета, Национального антидопингового агентства, Белтелерадиокомпании, а также Белорусского государственного университета физической культуры, Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки".

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости он может привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению чемпионата руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Минского горисполкома и других организаций.