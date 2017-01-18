Российский чемпион мира просит разрешить ему выступать под нейтральным флагом
Спорт
18 января 2017
АА
Это единственный шанс чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова продолжить выступления на международных соревнованиях.
Сергей Шубенков рассказал «Р-Спорту», что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, передает kp.ru.
Я еще летом принял решение выступать под нейтральным флагом и отправил документы в IAAF, тогда мне отказали. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования, я вновь отправил документы, ждем результатов», — рассказал Шубенков. По словам спортсмена, он понимает, что этот поступок его «не красит», передает kp.ru.
В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления в международных соревнованиях под нейтральным флагом были выданы двум россиянкам: прыгунье в длину Дарье Клишиной и бегунье Юлии Степановой. Об этом же IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.
На данный момент Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА) бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.
Нейтральные спортсмены — атлеты, которые по разным причинам (в знак протеста или в случае дисквалификации федерации по своему виду спорта) не могут выступать под флагом своей страны на международных соревнованиях.
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