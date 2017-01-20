В Беларуси появилась федерация силового экстрима

Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Мурашковска, цели деятельности общественного объединения - укрепление здоровья, физическое и нравственное воспитание, создание благоприятных условий для раскрытия спортивных возможностей членов, участие в разработке программ по развитию силового экстрима, а также подготовка к соревнованиям и участие в спортивных мероприятиях.

На данный момент в общественное объединение входят 53 человека. Силовой экстрим - вид спорта, в котором атлеты соревнуются в силовых упражнениях с нестандартными снарядами, например, подъеме автомобиля. Состав соревновательных движений не является стандартным и может меняться от одних состязаний к другим. Считается, что этот вид спорта выдвигает наиболее высокие требования к функциональной готовности спортсмена.