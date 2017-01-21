Сборная Беларуси пробилась в плей-офф чемпионата мира по гандболу
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
21 января 2017
АА
Белорусы в заключительном матче группового турнира выиграли венгров 27:25 и в нокаут-раунде встретятся со шведами.
tass.ru
Другие пары первой стадии плей-офф турнира во Франции выглядят следующим образом: Франция - Исландия, Россия-Словения, Германия - Катар, Бразилия - Испания, Хорватия - Египет, Норвегия - Македония и Венгрия - Дания.
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