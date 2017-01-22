Беларусь разгромлена шведами и покидает чемпионат мира по гандболу

Белорусы первыми забили (традиционно отличился Пуховой) и примерно до 10 минуты сохраняли шансы на благополучный исход встречи. В этой десятиминутке вновь блистал нападающий французского Сен-Рафаэля, ставший открытием этого чемпионата, Артем Королек.

Но отсутствие поддержки ему в нападении, провал защиты и очень редкие сейвы наших голкиперов привели к тому, что возрождающаяся в мировом гандболе Швеция сокрушила сборную Беларуси еще в первом тайме – 11:24.

Вторая половина встречи тоже не принесла положительных эмоций. Перестановки и изменения стиля игры не помешали шведам довершить «уничтожение» белорусской сборной. Окончательный счет встречи - 22:41. Блеснув в групповом турнире, впервые в своей истории обыграв Венгрию и выйдя из группы с третьего места, сборная Беларусь отправляется домой.

Шведы в ¼ встретятся с хозяевами чемпионата французами, которые одолели сборную Исландии со счетом 31:25.