Беларусь разгромлена шведами и покидает чемпионат мира по гандболу
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
22 января 2017
АА
Шведская дружина катком прошлась по молодой сборной Беларуси, не оставив нашим гандболистам никаких шансов, - 22:41
sportnaviny.com
Белорусы первыми забили (традиционно отличился Пуховой) и примерно до 10 минуты сохраняли шансы на благополучный исход встречи. В этой десятиминутке вновь блистал нападающий французского Сен-Рафаэля, ставший открытием этого чемпионата, Артем Королек.
Но отсутствие поддержки ему в нападении, провал защиты и очень редкие сейвы наших голкиперов привели к тому, что возрождающаяся в мировом гандболе Швеция сокрушила сборную Беларуси еще в первом тайме – 11:24.
Вторая половина встречи тоже не принесла положительных эмоций. Перестановки и изменения стиля игры не помешали шведам довершить «уничтожение» белорусской сборной. Окончательный счет встречи - 22:41. Блеснув в групповом турнире, впервые в своей истории обыграв Венгрию и выйдя из группы с третьего места, сборная Беларусь отправляется домой.
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