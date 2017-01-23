Белорусские велогонщицы дисквалифицированы за допинг
23 января 2017
Отстранение двух велогонщиц вынуждает тренерский штаб белорусской сборной создавать новый состав в командной гонке преследования.
фото: aif.by
Две белорусские велогонщицы, Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок, включены в список дисквалифицированных атлетов Национального антидопингового агентства (НАДА), передает БЕЛТА.
В организме спортсменок обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Срок наказания составляет четыре года - до 22 ноября 2020 года.
Также аннулируются все результаты, показанные спортсменками в период с 6 октября по 23 ноября 2016 года.
В октябре 2016-го Марина Шмаенкова не смогла пробиться на пьедестал почета чемпионата Европы, выступив в гонке преследования, скретче и омниуме.
Отстранение велогонщиц вынуждает тренерский штаб сборной создавать новый состав в командной гонке преследования.
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