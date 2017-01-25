Белорусские каноисты «оценили» отстранение от Олимпиады в свыше 2,3 миллиона долларов

Беларусь оценивает ущерб от решения Международной федерации каноэ (ICF) по отстранению мужской команды от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в сумме не менее 2,3 млн долларов.

Об этом заявил журналистам заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский, сообщает ТАСС.



"Можно говорить о 45 млрд (неденоминированных бел. рублей - около 2,3 млн долларов) прямых бюджетных вложений в подготовку спортсменов. Также речь идет о мотивационных выплатах, стипендиях", - отметил представитель Минспорта.

Дубковский также сказал, что следует учитывать упущенную выгоду, которая могла выразиться в завоеванных спортсменами медалях и выплатах призовых. "Ну а моральный ущерб в никаких денежных знаках нельзя оценить. Но и его мы будем предъявлять", - заявил замминистра.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Анатолий Котов сообщил, что "за эти полгода (судебных разбирательств) чистые судебные издержки составили порядка 80 тыс. долларов". Он подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес "абсолютно аргументированное и взвешенное решение о том, что никакого допинга наша команда не принимала, и решение об отстранении от соревнований было абсолютно незаконным".

Главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович заявил, что "против нашей команды была проведена военизированная операция". "За совершенное преступление они должны понести наказание, мы хотим, чтобы они были наказаны", - отметил Шантарович.

В минувший понедельник CAS снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

Напомним, что 15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной, в результате которого были конфискованы различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг- пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.