Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»

В очередном матче КХЛ белорусы одержали победу со счетом 4:1.
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Клуб «Динамо» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска 26 января.
Перед матчем тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт расценил игру с «Югрой» как экзамен, ведь в прошедших поединках белорусы допустили ряд серьезных ошибок, пишет БЕЛТА. В итоге голевой дубль Мэтта Эллисона помог нашим хоккеистам одолеть ханты-мансийцев.
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