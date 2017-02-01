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Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»

Спорт

27 января 2017

АА

В очередном матче КХЛ белорусы одержали победу со счетом 4:1.

Минское «Динамо» одержало победу над «Югрой»

фото: sportnaviny.com

Клуб «Динамо» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска 26 января. 

Перед матчем тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт расценил игру с «Югрой» как экзамен, ведь в прошедших поединках белорусы допустили ряд серьезных ошибок, пишет БЕЛТА. В итоге голевой дубль Мэтта Эллисона помог нашим хоккеистам одолеть ханты-мансийцев. 

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