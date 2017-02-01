СМИ: Белорусскую футбольную сборную может возглавить россиянин

«В настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально. Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Он рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе специалист не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Беларуси», пишут Naviny.by.

В Белорусской федерации футбола не ответили на запрос «Известий».

Напомним, с 2005 по 2010 год Николай Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу. Последним местом работы специалиста была молодежная сборная России по футболу. Тренер принял команду по ходу отборочного турнира к Евро-2017 после провального старта под руководством Дмитрия Хомухи. Выправить ситуацию Писареву не удалось — Россия заняла предпоследнее место, обогнав лишь сборную Фарерских островов. Вперед наши молодые футболисты пропустили Азербайджан, Финляндию, Австрию и Германию.

С молодежной сборной, которую специалист возглавлял с 2010 по 2015 год, ему удалось в 2013 году впервые за 20 лет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.