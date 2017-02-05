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Белорусская сборная по бенди крупно проиграла американцам и вышла на россиян

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 02 февраля 2017

АА

По регламенту турнира тем не менее она вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянами.

Белорусская сборная по бенди крупно проиграла американцам и вышла на россиян

sputnik.by

В своей группе белорусы заняли третье место, опередив по лучшей разнице забитых и пропущенный мячей сборную Германию. С немцами белорусы взяли единственное очко, сыграв 7:7. 

В первом матче белорусская сборная крупно уступила норвежцам – 1:10, а 1 февраля проиграла и своему извечному сопернику США – 5:14.   

Встреча пройдет 2 февраля.  

В других четвертьфиналах встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии.

   

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