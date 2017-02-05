Белорусская сборная по бенди крупно проиграла американцам и вышла на россиян

По регламенту турнира тем не менее она вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянами.

В своей группе белорусы заняли третье место, опередив по лучшей разнице забитых и пропущенный мячей сборную Германию. С немцами белорусы взяли единственное очко, сыграв 7:7.

В первом матче белорусская сборная крупно уступила норвежцам – 1:10, а 1 февраля проиграла и своему извечному сопернику США – 5:14.