Беларусь выигрывает у Румынии в матче Кубка Дэвиса

Сегодня в парной встрече на корте минского Дворца тенниса белорусский дуэт Максим Мирный / Ярослав Шило победил румынский тандем Хория Текау / Мариус Копил - 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Этот матч был примечателен противостоянием самых известных теннисистов обеих команд - Мирного и Текау, которые ранее были партнерами на крупнейших соревнованиях. Вместе Максим Мирный и Хория Текау выиграли три престижных турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В сегодняшней встрече Мирного и Текау успех был на стороне белоруса.

В первый игровой день Илья Ивашко (175-й номер мирового рейтинга) уступил румыну Адриану Унгуру (313) - 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а затем Егор Герасимов (341) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копила (129) - 6:3, 6:4, 6:4.

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко - Мариус Копил, Егор Герасимов - Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены. Победитель матча Беларусь - Румыния в следующем раунде в сентябре встретится с теннисистами Австрии, пишет БЕЛТА.