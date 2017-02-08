ХК "Минск" второй год подряд победил в чемпионате Беларуси среди мужчин по индорхоккею
Спорт
05 февраля 2017
АА
В решающем матче второго круга на велодроме спорткомплекса "Минск-Арена" подопечные Сергея Дроздова обыграли брестский "Строитель" - 3:1.
В первом круге чемпионата страны по индорхоккею в январе в противостоянии столичного клуба и команды Брестской области сильнее также были минчане - 3:2. В турнирной таблице по итогам второго круга ХК "Минск" набрал 63 очка, брестчане - 50 баллов.
Бронзовых наград чемпионата удостоились игроки дубля "Минска" - 47 очков в таблице. Очередным крупным стартом для хоккеистов "Минска" станет участие в европейском Кубке чемпионов в дивизионе Trophy, матчи которого пройдут в Хорватии 10-12 февраля. В 2016 году столичная команда в этом турнире, проходившем в российском Павловском Посаде, заняла пятое место, сыграв на предварительном этапе все три матча вничью и одержав две победы в утешительном турнире, пишет БЕЛТА.
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