Сборная Беларуси выиграла у Румынии в Кубке Дэвиса

В решающем поединке второй номер хозяев Егор Герасимов (341-е место в рейтинге АТП) выиграл у второго номера гостей Адриана Унгура (313) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.



Перед этим, в первой встрече заключительного дня матча, лидер белорусской сборной в одиночном разряде Илья Ивашко (175) уступил первой ракетке соперников Мариусу Копилу (129) — 5:7, 4:6, 1:6.



В первый день Ивашко проиграл Унгуру — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а Герасимов победил Копила — 6:3, 6:4, 6:4.



Во второй день Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.



Во втором круге (7—9 апреля) белорусские теннисисты встретятся с Австрией. Вне зависимости от исхода матча они сохранят место в 1-й группе ЕАЗ, куда вернулись по итогам выступлений в прошлом сезоне, пишет БелаПАН.