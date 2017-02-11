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Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 10 февраля 2017

АА

Серебряный призер прошлого чемпионата продолжает будоражить футбольный мир Беларуси своими трансферами.

Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами

football.by

Вслед за двумя бывшими игроками БАТЭ Олехновичем и Алексиевичем, нападающим сборной Казахстана Хижниченко и двумя хорватскими полузащитниками Црепулей и Багаричем «горняком» стал финн Пири Сойри.

Контракт с игроком рассчитан на 3 года.

 Сойри начал свою карьеру в команде «МюПа». Следующим его клубом стал «ВПС», из которого футболист и перебрался в «Шахтер». В прошлом сезоне Сойри сыграл в 36 матчах за свой предыдущий клуб, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Отметим, что футболист имеет на своем счету 13 матчей за молодежную сборную Финляндии.

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