Cолигорский «Шахтер» будоражит футбольный мир Беларуси громкими трансферами

Вслед за двумя бывшими игроками БАТЭ Олехновичем и Алексиевичем, нападающим сборной Казахстана Хижниченко и двумя хорватскими полузащитниками Црепулей и Багаричем «горняком» стал финн Пири Сойри.

Контракт с игроком рассчитан на 3 года.

Сойри начал свою карьеру в команде «МюПа». Следующим его клубом стал «ВПС», из которого футболист и перебрался в «Шахтер». В прошлом сезоне Сойри сыграл в 36 матчах за свой предыдущий клуб, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Отметим, что футболист имеет на своем счету 13 матчей за молодежную сборную Финляндии.