Дарья вернулась на пьедестал!

Самая именитая белорусская спортсменка XXI века Дарья Домрачева, четыре с лишним месяца назад ставшая счастливой мамой, завоевала первую медаль после возвращения на лыжню.
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На чемпионате мира в Хохфильцене в гонке преследования на 10 км белорусская биатлонистка стала серебряной призеркой, уступив только немке Дальмайер и опередив чешку Коукалову.
При этом начинал старт белорусская Дарья только 27-й, в предыдущих гонках совсем не радуя своих поклонников. И при этом в серебряном для себя старте представительница Беларуси не промахнулась на четырех рубежах ни разу.
Еще одна известная представительница Беларуси Надежда Скардино вышла на старт 25, а завершила гонку 19-й.
Белорусские спортсмены завоевали 7 золотых медалей на XXI Международном турнире категории А "Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Президента Беларуси", завершившемся в минском Дворце спорта.
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