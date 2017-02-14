Создан оргкомитет по проведению в Беларуси чемпионата мира по вертолетному спорту
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 февраля 2017
АА
Распоряжением премьер-министра от 13.02.2017 №46р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту.
Как сообщила пресс-служба Совмина, возглавил оргкомитет заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.
Организационному комитету поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости одобрено привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению в Беларуси чемпионата мира 2018 года по вертолетному спорту руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций.
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