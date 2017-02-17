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Американец Бэйли сенсационно выиграл индивидуальную мужскую гонку на ЧМ по биатлону

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 16 февраля 2017

АА

Впервые в истории представитель США завоевал медаль и сразу высшей пробы.

Американец Бэйли сенсационно выиграл индивидуальную мужскую гонку на ЧМ по биатлону

todaynews24.ru

 Бэйли на дистанции 20 километров обошел чеха Моравца и француза Фуркада, занявших, соответственно, второе и третье места.

Также американец стал быстрее сильных спортсменов из Германии, Норвегии, России и других «биатлонных» стран».

Лучший белорус Абашев занял 28 место.  

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