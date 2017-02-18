Экс-тренер «Вердера» отказался возглавить сборную Беларуси по футболу
18 февраля 2017
Это - Виктор Скрипник, который возглавлял "Вердер" в 2014-2016 годах, а до этого с 2004 года работал в системе клуба.
pressball.by
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, в телефонном разговоре с pressball.by сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - подчеркнул специалист.
Ранее в СМИ также появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу претендуют российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.
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