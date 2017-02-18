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Экс-тренер «Вердера» отказался возглавить сборную Беларуси по футболу

Спорт

18 февраля 2017

АА

Это - Виктор Скрипник, который возглавлял "Вердер" в 2014-2016 годах, а до этого с 2004 года работал в системе клуба.

Экс-тренер «Вердера» отказался возглавить сборную Беларуси по футболу

pressball.by

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, в телефонном разговоре с pressball.by сообщил, что больше не претендует на вакантное место. 

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - подчеркнул специалист.

Ранее в СМИ также появлялась информация, что на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу претендуют российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

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