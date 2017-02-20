Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом КХЛ
Спорт
19 февраля 2017
АА
На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское "Динамо" (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский СКА (11 735).
cosmozz.info
Третье и четвертое места заняли — "Йокерит" (9610) и "Слован" (9104), а пятерку замкнул "Авангард" (8508), сообщает Pressball.
Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6 %. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель.
На снижение среднего показателя повлияло вступление в КХЛ китайского "Куньлуня" (2952 зрителя в среднем на аренах в Шанхае и Пекине). Кроме того, значительное снижение посещаемости зафиксировано у "Медвешчака" (4554, на 698 человек меньше, чем в прошлом году), рижского "Динамо" (4457, -1323) и "Йокерита" (9610, -858).
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