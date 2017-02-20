Неудачная стрельба не позволила Домрачевой претендовать на медаль в масстарте
ЕЖЕДНЕВНИК, 19 февраля 2017
Неудачная стрельба не позволила белоруске Дарье Домрачевой завоевать еще одну медаль в завершавшем 19 февраля ЧМ по биатлону в австрийском Хихфильцене женском масстарте.
Домрачева, уже имевшая по итогам ЧМ серебряную медаль (первую после родов), вышла на старт последней гонки в числе 30 лучших по итогам предыдущих забегов.
В начале старта, казалось, все складывается неплохо. После первого огневого рубежа Домрачева ушла на лыжню 5-ой, Скардино – 17-й.
На втором огневом рубеже лидер белорусской сборной допустила сразу три промаха и стала 23-й. Скардино после этого рубежа осталась 17-й.
После третьей стрельбы Дарья получила еще один штрафной круг и ушла на лыжню 24-й. Надежда стреляла без промахов, уйдя 15-й.
В последней стрельбе Домрачева была точна, а Скардино не попала в одну мишень. В итоге у Скардино – 16-е место, у Домрачевой – только 19-е.
Что касается победителей забега, то «золото» в масстарте досталось немке Дальмайер, «серебро» - американке Данкли, а «бронза» - финке Мякяряйнен.
Для Дальмайер – это пятая золотая медаль на ЧМ. Также у нее была одна серебряная медаль.
Мужчины белорусской сборной не смогли пробиться в масстарт.
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