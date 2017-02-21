Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону

Известная белорусская спортсменка намерена участвовать в седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.

Об этом трехкратная олимпийская чемпионка сообщила на официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Лидер женской сборной Беларуси после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года. На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Дарья Домрачева сумела завоевать серебряную медаль в гонке преследования, став единственной спортсменкой из белорусской команды, кому удалось подняться на пьедестал почета.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает 33-е место, имея в своем активе 171 очко.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 марта. В программе соревнований женский (2 марта) и мужской (3 марта) спринт, гонки преследования (4 марта) и эстафеты (5 марта). 10-12 марта состоится восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти, а завершится розыгрыш Кубка мира 17-19 марта в пригороде Осло - Холменколлене