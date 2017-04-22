В Беларуси готовятся к проведению II Европейских игр

Совет Министров утвердил план мероприятий по подготовке и проведению в Беларуси Европейских игр в 2019 году.

«Сегодня под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Евроигр», – рассказали БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Кроме того, были рассмотрены проекты контракта о проведении Евроигр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра. Беларусь получила право проведения II Европейских игр в 2019 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.

I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.