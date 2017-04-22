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Европейский аутсайдер разгромил сборную Беларуси по футболу
ЕЖЕДНЕВНИК, 28 марта 2017
При Игоре Криушенко, под руководством которого сборная провела два матча, она проиграла оба раза. Общий счет на сегодняшний день составляет 0:7.
ekspresia.com
Во вторник, 28 марта, белорусы уступили Македонии на ее поле со счетом 0:3. Хозяева, ведомые Пандевым, уверенно контролировали игру и трижды сумели огорчить вратаря Беларуси Гутора. Сначала на 40-й минуте, воспользовавшись ошибкой нашего кипера, отличился Спировски. Во втором тайме дважды забивал самый звездный игрок Македонии Пандев – на 61-й и 69-й минутах. Белорусы практически не имели шансов, чтобы отличиться.
Напомним, что несколькими днями ранее белорусская сборная без шансов проиграла со счетом 0:4 шведам. Эта игра прошла в рамках отборочной группы, где отбираются команды в финальную часть чемпионата мира в России - 2018.
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