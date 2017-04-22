Европейский аутсайдер разгромил сборную Беларуси по футболу

При Игоре Криушенко, под руководством которого сборная провела два матча, она проиграла оба раза. Общий счет на сегодняшний день составляет 0:7.

Во вторник, 28 марта, белорусы уступили Македонии на ее поле со счетом 0:3. Хозяева, ведомые Пандевым, уверенно контролировали игру и трижды сумели огорчить вратаря Беларуси Гутора. Сначала на 40-й минуте, воспользовавшись ошибкой нашего кипера, отличился Спировски. Во втором тайме дважды забивал самый звездный игрок Македонии Пандев – на 61-й и 69-й минутах. Белорусы практически не имели шансов, чтобы отличиться.

Напомним, что несколькими днями ранее белорусская сборная без шансов проиграла со счетом 0:4 шведам. Эта игра прошла в рамках отборочной группы, где отбираются команды в финальную часть чемпионата мира в России - 2018.