В Беларуси стартовал 27-й чемпионат страны по футболу

Брестчанин Дмитрий Мозолевский стал автором первого гола 27-го чемпионата Беларуси по футболу. Он отличился на 52-й минуте гостевого матча с "Минском".

Как передает БЕЛТА, после пропущенного мяча хозяева не опустили руки, и на 60-й минуте Валерий Громыко сравнял счет, а еще через 19 минут Сергей Мошников вывел "Минск" вперед - 2:1.

За две минуты до финального свистка динамовец Никита Букаткин установил окончательный результат - 2:2. Кроме матча "Минска" и брестского "Динамо" сегодня состоятся еще 5 поединков стартового тура:

"Городея" - "Шахтер" (Солигорск),

"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район),

"Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Минск),

"Нафтан" (Новополоцк) - "Слуцк",

"Гомель" - БАТЭ (Борисов).

Еще две игры пройдут в воскресенье, 2 апреля: "Крумкачы" (Минск) - "Витебск", "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь).