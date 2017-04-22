Стали известны составы команд Беларуси и Швейцарии на полуфинал теннисного Кубка Федерации

Полуфинальный поединок чемпионата мира по теннису среди женских национальных команд пройдет 22-23 апреля 2017 года на «Чижовка-Арене».

Беларусь, согласно информации Белорусской теннисной федерации, представят Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: 108 WTA, парный разряд: - WTA),

Арина Соболенко (05.05.1998, одиночный разряд: 129 WTA, парный разряд: 1254 WTA), Ольга Говорцова (23.08.1988, одиночный разряд: 190 WTA, парный разряд: 188 WTA) и Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: 264 WTA, парный разряд: 170 WTA).

Швейцарская сборная будет противостоять хозяйкам в составе Тимеа Бачински (08.06.1989, одиночный разряд: 22 WTA, парный разряд: 153 WTA), Виктории Голубич (16.10.1992, одиночный разряд: 54 WTA, парный разряд: 92 WTA), Белинды Бенчич (10.03.1997, одиночный разряд: 131 WTA, парный разряд: 452 WTA) и Мартины Хингис (30.09.1980, одиночный разряд: WTA, парный разряд: 8 WTA).

Кубок Федерации (Fed Cup by BNP Paribas) – это крупнейшее в мире международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран! Нынешний соревновательный сезон особенный для нас, ведь белорусские теннисистки впервые в истории вошли в четверку самых сильных команд мира.