«Реал» и «Атлетико» стали полуфиналистами Лиги Чемпионов

Испанские клубы не без труда обыграли в четвертьфинале, соответственно, «Баварию» и «Лестер».

Особенно захватывающим получился матч в Мадриде. «Реал» начинал его в качестве фаворита после гостевой победы – 2:1.

Но на 78-й минуте Серхио Рамос, отправив мяч в свои ворота, сделал счет 2:1 в пользу команды «Баварии». До этого на 53-й минуте с пенальти отличился форвард «баварцев» Левандовски и на 76-й сравнял счет Криштиану Роналду.

Основное время так и завершилось. А потом настала десятиминутка великого Роналду. Португалец дважды на 105-й и 110-й минутах нокаутировал «Баварию», а итоговую точку на 112-й минуте поставил Асенсио – 4:2.

В другом матче дня «Атлетико», приехавший на Британские острова с домашней победой 1:0, уже на 26-й минуте повел и в гостях. Отличился Сауль – 1:0. Единственное, что смогла сделать английская команда, это сравнять счет. На 61-й минуте забил Варди – 1:1.