Лукашенко наградил Азаренко и Самсонова орденом Почета
Спорт
28 апреля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.
фото: tut.by
«Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, — это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям», — сказал Александр Лукашенко. Кроме того, глава государства в торжественной обстановке присвоил почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову, передает корреспондент БЕЛТА.
В первом квартале 2017 года количество сделок с торговыми площадями Минска сократилось в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Но рынок все же пошел на восстановление после падения в 2016 году.
В первом квартале 2017 года пиво стало единственным напитком с содержанием алкоголя, чьи продажи в организациях торговли выросли по сравнению с прошлым годом. За три месяца было продано 7,55 млн декалитров пива, что на 2,9% больше, чем год назад.
В Минске изменят порядок предоставления открытых площадок, находящихся в собственности города, в аренду. Сейчас их можно сдавать только для размещения торговых объектов и объектов общественного питания.