Лукашенко: В НОК необходимо «сократить аппетиты» на 25%

Суть оптимизации состоит не только в сокращении аппарата, но и в сокращении расходов.

Расходы НОК надо сократить на четверть.Такое предложение президент страны, президент НОК Александр Лукашенко озвучил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает БЕЛТА.

«Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы ее заканчиваем по вертикали власти. В общем 25% на этом этапе – сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата», – сказал президент.

Он подчеркнул, что оптимизация должна касаться всех. В связи с этим он предложил и в НОК «сократить аппетиты» на 25%. Данное предложение участниками Олимпийского собрания было поддержано.