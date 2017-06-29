Сборная Беларуси с минимальным счетом уступила футболистам Швейцарии
Спорт
02 июня 2017
АА
Подопечные Игоря Криушенко в товарищеской встрече потерпели поражение от сборной Швейцарии – 0:1.
БЕЛТА
На протяжении всего матча белорусы плотно играли в обороне. Однако уже на 9-ой минуте пропустили гол от швейцарского хавбека Джердана Шакири. Он сильно пробил почти с 25-метровой дистанции, и мяч рикошетом от штанги оказался в сетке Сергея Черника. Белорусская команда не позволяла своим оппонентам часто добираться до своих вратарских владений, но и сами в атаке не смогли ничего показать.
Стоит отметить, что значительная часть вызванных футболистов провела дебютные матчи в составе национальной дружины.
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