"Реал" разгромил "Ювентус" и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

В финальной игре мадридский "Реал" со счетом 4:1 обыграл туринский "Ювентус" в Кардиффе и вновь стал победителем Лиги чемпионов.

В результате победы над "Ювентусом" "Реал" стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два раза к ряду.

Победу "Реалу " принесли Криштиану Роналду, который забил два мяча, Каземиро и Марко Асенсио. Криштиану Роналду, с 12 мячами стал также лучшим бомбардиром турнира.

Следует отметить, что "Реал" не только во второй раз подряд впервые стал победителем Лиги чемпионов, он также завоевал свой 12-й трофей и тут также является рекордсменом.