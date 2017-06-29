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Александра Саснович получила премию Heart Award

Спорт

05 июня 2017

АА

Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award.

Александра Саснович получила премию Heart Award

Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде.

Как сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации, в этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински.

Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии. В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси.

В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко.

Женская сборная Беларуси в этом сезоне впервые сумела пробиться в финал Кубка Федерации, обыграв команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2). В ноябре белорускам предстоит провести решающий матч неофициального командного чемпионата мира с теннисистками США. Финал состоится 11-12 ноября в Минске. Белорусские болельщики надеются, что к этому времени Виктория Азаренко наберет форму и поможет команде в игре с американками.
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