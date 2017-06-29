Александра Саснович получила премию Heart Award

Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award.
Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде.
Как сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации, в этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински.
Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии. В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси.
В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко.
Женская сборная Беларуси в этом сезоне впервые сумела пробиться в финал Кубка Федерации, обыграв команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2). В ноябре белорускам предстоит провести решающий матч неофициального командного чемпионата мира с теннисистками США. Финал состоится 11-12 ноября в Минске. Белорусские болельщики надеются, что к этому времени Виктория Азаренко наберет форму и поможет команде в игре с американками.
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