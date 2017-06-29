Парламентарии закрепят правовой статус болельщика

Парламентская комиссия в Национальном олимпийском комитете обсудила ко второму чтению дополнения и изменения в закон о физической культуре. "Впервые на законодательном уровне регламентируется правовой статус болельщика, волонтера и стюарда при проведении спортивных мероприятий. Соответствующими поправками будет закреплен статус спортивного агента. Нынешнее спортивное законодательство в Беларуси не содержит норм, регулирующих статус таких лиц", – сообщил во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике зампред комиссии Вадим Девятовский.

Депутаты предложили федерациям по видам спорта активнее работать по подготовке спортивных агентов. Изменения в закон будут касаться возможности поощрения талантливых атлетов стипендиями в регионах.

По мнению депутатов, требует рассмотрения вопрос о допуске к тренерско-преподавательской деятельности руководящих работников в спортивной сфере. На законодательном уровне в перспективе будет рассмотрена возможность введения уголовной ответственности за распространение и принуждение к применению запрещенных в спорте препаратов, пишет БЕЛТА.

"Мы заручились поддержкой одного специалиста из Германии, который готов поделиться опытом, как в этой стране внедрялись нормы в законодательство", – подчеркнул Вадим Девятовский.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной также обратил внимание на важную проблему в спорте высших достижений – дефицит спортивных юристов, которые могли бы защищать белорусских спортсменов на международной арене. "Многим белорусским атлетам удалось бы избежать сложных моментов на крупных стартах, если бы они имели возможность воспользоваться юристами с соответствующей подготовкой", – уверен он.