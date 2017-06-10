Сборная Криушенко одержала первую победу

Игорь Криушенко сделал упор на игроков внутреннего чемпионата, и они, по крайней мере, в игре с не хватающими сегодня звезд болгарами не подвели его.

Первый тайм прошел при преимуществе сборной Беларуси, принимавшей болгар в Борисове. Это отражается практически по всем статистическим показателям, включая контроль мяча: 59% у белорусов. Голевым выражением преимущества стал одиннадцатиметровый, который на 33 минуте реализовал Сиваков – 1:0. Отметим, что его заработал активно достававший защиту гостей «горняк» Лаптев.

Во втором тайме болгары ринулись отыгрываться, а белорусы перешли на игру вторым номером, что отразилось на процентах владения мячом: только 32% у сборной Беларуси. Но из своего преимущества гости с Черного моря ничего не извлекли. Более того, на 80 минуте удался футбольный шедевр игроку «Немана» Савицкому. Из-за пределов штрафной он черпачком перекинул мяч через болгарского кипера Михайлова, который от перекладину ушел в ворота – 2:0.

Болгар хватило только на гол престижа, который на добавленных минутах в ворота Черника отправил Костадинов – 2:1.

Первая победа сборной Криушенко в отборе, правда, уже ничего не значит для перспектив Беларуси в этом турнире. Они давно выбыли из борьбы за путевку на чемпионат мира в Россию -2018. А вот болгары, идущие в группе третьими, ухудшили свои шансы в соперничестве с занимающей второе место Швецией.