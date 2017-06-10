Утка стала талисманом чемпионата мира по хоккею в Дании
Спорт
10 июня 2017
АА
Утка стала официальным талисманом чемпионата мира по хоккею - 2018, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Ren.tv
"Мы решили выбрать утку, потому что она является героем классической сказки Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок", - сказал генеральный директор организационного комитета турнира Энвер Хансен. - Лебедь является национальной птицей Дании, и превращение из "гадкого утенка" напоминает произошедшее с датским хоккеем в последние 15-20 лет. Наша сборная преодолела путь до самого высокого уровня, чтобы конкурировать с лучшими сборными мира".
Чемпионат мира 2018 года пройдет 4-20 мая в Копенгагене и Хернинге. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии, сообщает ТАСС. .
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