20-летняя латвийка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос»
Спорт
11 июня 2017
АА
На открытом чемпионате Франции по теннису в Париже латвийка Алена Остапенко сенсационно обыграла Симону Халеп из Румынии.
AFP/Scanpix
Проиграв первую треть (4:6), Алена Остапенко взяла две других (6:4, 6:3) и стала менее чем зав два часа победительницей «Ролан Гаррос».
Она стала первой несеяной чемпионкой "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, берущей отсчет в 1968 году.
Алене Остапенко только 8 июня исполнилось 20 лет и в этот день она вышла в финал Открытого чемпионата Франции.
Отметим, что Остапенко завоевала свой первый титул и сразу этот трофей оказался из серии "Большого шлема". За победу в Париже Алена получит чек на 1,872 млн долларов и зарабатывает 2000 рейтинговых очков, что позволит ей в понедельник подняться в обновленном рейтинге WTA на 12-ю позицию — рекордную в ее профессиональной карьере (до этого самым высоким местом была 33-я позиция).
Кроме того, Алена вернет себе звание первой ракетки Латвии, звание которой с осени прошлого года удерживала Анастасия Севастова. Ну и излишне, однако добавим: Остапенко переписала историю латвийского тенниса: никто в одиночном разряде из теннисистов Латвии еще не выигрывал турнир Grand Slam (в парном разряде это удавалось Ларисе Нейланде-Савченко — в 1989 году "Ролан Гаррос", в 1991 — Уимблдон), пишет DELFI.
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