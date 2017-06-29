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Рапота исключает возможность введения виз между Беларусью и Россией на время ЧМ по футболу

Спорт

15 июня 2017

АА

Прорабатывается вопрос о том, чтобы гости ЧМ могли пересечь границу на основании билета, купленного на чемпионат.

Рапота исключает возможность введения виз между Беларусью и Россией на время ЧМ по футболу

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота исключает возможность введения виз между Россией и Беларусью на время чемпионата мира по футболу, передает БЕЛТА.

"Нет, это исключается. Наоборот, сейчас прорабатывается вопрос обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран. Я так полагаю, этот вопрос еще в стадии проработки, но, видимо, в каких-то ситуациях достаточно просто показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы пересечь границу", - прокомментировал Григорий Рапота

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