В Беларуси могут создать пул высококвалифицированных спортивных юристов
Спорт
16 июня 2017
АА
Белорусских спортсменов на международных соревнованиях должны сопровождать юристы, чтобы быстро разбираться с вопросами по допинг-контролю.
фото: sputnik.by
В Беларуси необходимо создать пул высококвалифицированных спортивных юристов, которые могли бы реагировать на все угрозы и вызовы, заявил в интервью Sputnik министр спорта и туризма Александр Шамко.
Минспорта ранее предупредило об ужесточении ответственности всех причастных к допинговым скандалам. Вместе с тем ведомство также будет принимать меры и к тем, кто провоцировал допинговые скандалы с белорусскими спортсменами.
"С помощью допинговых скандалов соперники пытаются выбить из колеи наших титулованных спортсменов. Чтобы это предотвратить, у нас должна быть хорошая юридическая поддержка", — заявил Шамко. По его словам, система двойных стандартов очень ярко проявляется в спорте. "Мы видели это на лондонской Олимпиаде. И Рио не стало исключением", — констатировал министр.
На Олимпийские игры надо брать с собой не только медиков и тренеров, но и хорошую защиту, убежден Шамко.
"Юристы нужны, чтобы четко и быстро реагировать на все угрозы и вызовы, оказывать оперативную консультацию спортсменам на месте, в том числе при подписании документов.
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