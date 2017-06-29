В России стартовал Кубок конфедераций по футболу. Церемония открытия прошла при полупустых трибунах
Спорт
18 июня 2017
АА
Церемония открытия Кубка конфедераций не смогла привлечь зрителей на стадион «Санкт-Петербург Арена». Организаторы устроили ее за два часа до матча-открытия с участием сборных России и Новой Зеландии, в итоге стадион оказался полупустым.
Зрители на церемония открытия Кубка конфедераций — 2017 в Санкт-Петербурге (Фото: Marius Becker / Global Look Press)
На церемонию открытия Кубка конфедераций могли попасть люди, которые имели на руках билеты на матч Россия — Новая Зеландия, следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Санкт-Петербурга.
В свою очередь генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил в субботу агентству ТАСС, что на матч-открытие Кубка конфедераций с участием сборных России и Новой Зеландии было продано более 50 тыс. билетов. «Всего в продажу поступило порядка 58 тыс. билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет», — приводит агентство слова Сорокина.
Отдельные билеты на церемонию открытия Кубка конфедераций не продавались, сообщили РБК в Оргкомитете турнира. Проход на арену осуществлялся по билетам на матч Россия — Новая Зеландия.
«Столь низкая посещаемость к началу церемонии открытия — стандартная практика на подобных турнирах», — рассказал источник в Оргкомитете Кубка конфедераций. «То же самое было и в Бразилии, и в ЮАР. Шоу надо провести пораньше, чтобы затем убрать настил, очистить газон и дать футболистам около часа потренироваться перед игрой», — добавил он.
Вся церемония открытия турнира заняла около 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. На церемонии выступили певица Алсу, певец Сергей Лазарев, DJ Smash.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Стартовый матч Россия — Новая Зеландия завершился со счетом 2:0 в пользу россиян.
В свою очередь матч-открытие посетили более 50 тыс. зрителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальной странице турнира в Twitter.
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