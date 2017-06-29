Составлен Топ-20 приверженцев ЗОЖ в Беларуси

Как рассказали в Белорусской федерации силового экстрима, выступившей автором «здорового» рейтинга, в Беларусь пришла мода на здоровый образ жизни: каждый второй житель заботится о своем самочувствии, а более четверти населения регулярно занимается физкультурой и спортом. Тренд растущий: с 2012 года поклонников активных нагрузок, согласно официальной статистике, стало на 20% больше. Заметную роль в развитии культуры ЗОЖ играют известные спортсмены. «Это и кумиры, и инициаторы, и изобретатели – все те, кто в той или иной форме развивают идеи здорового образа жизни в Беларуси. Мы решили оценить их вклад и включить их в тематический рейтинг», – объяснили авторы списка.

Первое место в рейтинге самых влиятельных «зожников» занимает Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка вернула интерес белорусов к биатлону и привела в страну известных лыжников на фестивале «Гонка легенд». Примером для подражания стало и то, как быстро она обрела прежнюю форму после родов и вернулась в большой спорт.

На второй позиции – олимпийская медалистка Александра Герасименя. «Золотая рыбка», как прозвали ее болельщики, основала в Минске плавательный спортклуб для обучения юных пловчих, а в январе пригласила детей на бесплатные мастер-классы в больших и малых городах. Ее усилия направлены на то, чтобы вовлечь в спорт ребят из разных регионов страны.

Третьей в списке оказалась бегунья Алина Талай. Многократная чемпионка Европы регулярно встречается с юными атлетами и простыми болельщиками, а также участвует в массовых социальных забегах. Ее внутренняя энергия, открытость и позитив вдохновляют девушек и парней вести здоровый образ жизни, отмечают авторы исследования.

Строчкой ниже разместился глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Именно он стал инициатором одних из самых масштабных ЗОЖ-проектов в Беларуси, в том числе популярного «Полумарафона», собравшего в прошлом году около 16 тыс. бегунов. Мотивировали заняться спортом также на скоростном подъеме по ступеням 35-этажного небоскреба, шоу прыгунов в высоту и «Забеге настоящих мужчин».

В первую десятку также вошел белорусский изобретатель Михаил Глушаков, разработавший обогащенные белком напитки Exponenta. И хотя он далек от большого спорта, его продуктом сейчас пользуются сотни тысяч поклонников ЗОЖ по всей Беларуси. Кроме того, недавно в стране провели фитнес-эксперимент Exponenta Active Battle: добровольцам бесплатно помогали бороться с весом, наращивать мышцы и снимать стресс.

Среди госдеятелей в список попал первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, который ранее занимал еще и кресло первого вице-президента НОК. Он не только умел мотивировать спортсменов и тренеров, но и сам демонстрировал свою любовь к физическим нагрузкам, в том числе бегал в помощь детям в Рио.

Особого внимания также заслуживает белорусский паралимпиец Александр Трипуть. Его судьба вдохновляет многих: профессиональный многоборец выжил после падения с четвертого этажа и, несмотря на нейростимулятор и инвалидное кресло, стал знаменосцем сборной и принес стране бронзовую медаль на Паралимпиаде в Рио. Именно в спорте он видит смысл жизни и истинное счастье, чего и другим желает.

В список самых влиятельных «зожников» вошел абсолютный чемпион Беларуси по силовому экстриму Сергей Вачинский. Белорусский богатырь не только представляет страну на международных турнирах, но и вовлекает в спорт энтузиастов. В рейтинг также попали теннисистка Виктория Азаренко, гимнастка Любовь Черкашина, легкоатлетка Марина Арзамасова и баскетболистка Татьяна Лихтарович. Компанию им составили певица и капитан гандбольной команды Анастасия Косенкова, телеведущий Павел Сыроежкин и «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.

Кроме того, в списке присутствуют диетолог Ольга Авчинникова и фитнес-инструктор и музыкант Павел Аракелян, которые возглавляли жюри массового проекта Exponenta Active Battle. Развитию ЗОЖ в Беларуси также содействуют некогда известная баскетболистка Наталья Марченко, работающая сейчас в футбольном клубе «БАТЭ», гандболистка Мария Коновал и спортивный менеджер Сергей Щурко.

«Сфера ЗОЖ в Беларуси стремительно развивается, что во многом стало заслугой этих людей. Большую роль играют и мировые тенденции: спорт и здоровье становится неотъемлемой частью полноценной жизни. Что важно, белорусы активно приобщаются к этой всеобщей моде, – отметили составители рейтинга. – Сейчас в Беларуси работает более 23 тыс. спортивных сооружений, и с каждым месяцем их становится все больше. Здоровый образ жизни приобретает особую важность для белорусов».