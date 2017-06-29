Белорусский боксер стал бронзовым чемпионом Европы

Белорус Евгений Кармильчик стал бронзовым призером в категории до 49 кг чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В полуфинале континентального форума воспитанник гродненской школы бокса встретился с действующим чемпионом Европы Василием Егоровым из России.

Первый раунд Евгений Кармильчик ни в чем не уступал именитому сопернику и провел несколько опасных ударов. Однако во втором и третьем раундах россиянин был более точен. В итоге единогласным решением судей победил Василий Егоров.

На пути к пьедесталу почета турнира белорусский атлет был сильнее армянина Артура Ованесяна.

За выход в полуфинал Евгений Кармильчик нокаутировал атлета из Турции Мухаммета Унлу. Бронзовая награда стала единственной в сборной Беларуси по боксу.

Следующим важным стартом для команды станет чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге, сообщает БЕЛТА.