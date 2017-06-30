«На классе» не получилось: белорусские клубы неуверенно стартовали в Лиге Европы

Лидер чемпионата, солигорский «Шахтер», не смог дома обыграть литовскую «Судуву» - 0:0. Минское «Динамо» с минимальным счетом победило фарерский «Рунавик», но пропустило домашний «гол» от «островитян»- 2:1.

Минское «Динамо» при тридцатиградусной жаре тяжело входило в игру. «Островитяне», еще в меньшей степени привыкшие к ней, позволили нанести прицельный и более-менее опасный удар по своим воротам только на 30-й минуте. Бил лучший нападающий «Динамо» Сарока, но голкипер отразил удар.

Но Симун Хансен был бессилен против завершения отличной комбинации, которая удалась минчанам на 41-й минуте. Первый гол белорусских клубов в этом розыгрыше европейских клубных турниров провел Остроух - 1:0.

Сразу после перерыва прекрасный удар получился у украинского капитана «Динамо» Нойоку. Он поразил девятку из-за пределов штрафной – 2:0.

Однако спокойно докатиться до сухой, и поэтому выгодной перед выездом на Фареры победы, «Динамо» не дал молодой Кнудсен. На 86-й минуте он красивым ударом со штрафного вернул интригу в противостояние «Динамо» и «Рунавика» - 2:1.

Несмотря на прогнозы некоторых экспертов о «легкой прогулке» в 1-м туре квалификации, лидерам белорусского чемпионата, которым на данный момент является солигорский «Шахтер», пришлось столкнуться с весьма организованно обороняющейся и опасно выбегающей в контратаки литовской «Судувой». В первом тайме «Шахтеру» так и не удалось найти ключики к воротам гостей. Более того, на 8-й минуте «Судува» имела реальную возможность отрыть счет. От гола в свои ворота солигорчан спасла только перекладина после сильного удара Вербицкаса.

Во втором тайме рулевой солигорчан Кубарев провел несколько замен. Это позволило притиснуть наглых гостей к их воротам. Но выгоды из доминирования «горняки» не извлекли – 0:.0.

Ответные встречи 1 раунда квалификации пройдут на полях соперников 6 июля.