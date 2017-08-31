"Барселона" обыграла "Реал" в Кубке чемпионов

Со счетом 3:2 футболисты «Барселоны» победили мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.
У каталонцев забитыми голами отличились Лионель Месси, Иван Ракитич и Жерар Пике. У «Реала» забивали Матео Ковачич и Марко Асенсио.
Правда, следует отметить, что в матче не принимал участие португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду. В настоящее время он готовится к сезону по индивидуальной программе и не смог принять участие в игре.
«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам турнира.
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