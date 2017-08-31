БАТЭ бился, но во второй раз подряд покидает Лигу Чемпионов на этапе квалификации

Белорусский БАТЭ выиграл дома у чешской «Славии», но покидает Лигу Чемпионов после третьего квалификационного раунда. Роковым для борисовчан стал «домашний» гол, пропущенный в конце первого тайма – 2:1.

Напомним, в первом матче в Праге чешская «Славия» выиграл со счетом 1:0. Несмотря на звучные имена футболистов, которыми пополнился за последнее время чешский клуб, задача выхода в следующий круг для подопечных Ермаковича не выглядела нереальной.

Начало матча вышло для борисовчан на загляденье: активность Стасевича, надежность Драгуна и перехваты защитников практически вывели «звездных» гостей из игры. И в этом промежутке случился такой нужный для БАТЭ гол, который уравнял шансы команд. На 5-й минуте борисовская защита вновь удачно накрыла игроков «Славии», последовал изумительный навес вперед и, воспользовавшись несогласованными действиями вратаря Лаштувки со своим защитником, Сигневич перекинул головой мяч в пустые ворота- 1:0.

Практически через несколько минут португалец Данни, променявший газовые деньги «Зенита» на энергетические «Славии» (хозяином чешского клуба с 2015 года является китайская корпорация CEFC China Energy), мог сравнять счет. Но его классный удар в девятку также классно вытащил вратарь БАТЭ Щербицкий.

В первой половине тайма борисовчане могли выйти вперед. Борисовский серб Иванич продемонстрировал изумительный дриблинг возле и в штрафной, но пробил мимо не только Лаштувки, но и ворот.

Во второй части первого тайма борисовчане подсели, и пражская команда перехватила инициативу и начала осаду ворот. У БАТЭ случались вылазки вперед, но в итоге «в раздевалку» смогли отличиться чехи. После навеса Данни с углового мяч попал Шкоде, и тот во второй раз в противостоянии двух клубов огорчил Щербицкого – 1:1.

Но уже только вернувшись «из раздевалки», БАТЭ «вернулось» в игру. На 46-й минуте удар по воротам «Славии» Лаштувка парировал, но отбил мяч на ногу Стасевичу. Капитан борисовчан был безукоризнен – 2:1.

Второй тайм прошел при преимуществе БАТЭ, игроки которого имели несколько моментов вывести команду вперед и во встрече, и в следующий раунд самого престижного европейского клубного турнира. Правда, и чехи при очередном стандарте на 77-й минуте откровенно «простили» хозяев.

Концовка встречи прошла в попытках БАТЭ забить третий мяч, который выводил бы команду в плей-офф Лиги Чемпионов – на последнюю ступень, которую предстояло преодолеть, чтобы в групповом турнире встретится с грандами европейского футбола. Но и четыре добавленные арбитром минуты к основному времени не помогли БАТЭ. В итоге белорусский чемпион во второй раз подряд (в прошлом непреодолимым барьером стал ирландский «Дандолк») заканчивает выступление на квалификационной стадии и попробует попытать удачи в менее престижном и менее денежном турнире – Лиге Европы.