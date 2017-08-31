Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро

Представители Неймара в четверг, 3 августа, прибыли в офис «Барселоны» и произвели платеж на 222 млн евро.

«Платеж был сделан от имени игрока и был совершен для разрыва контракта», - говорится в заявлении «Барселоны». Каталонский клуб уточнил, что намерен обратиться в УЕФА с просьбой определить, является ли этот платеж нарушением, пишет РБК.

Выкуп контракта самим Неймаром позволит «Пари Сен-Жермен» избежать нарушения правил финансового Fair play, так как в этом случае для осуществления трансфера не будут задействованы средства клуба. Ранее Marca сообщила о том, что Неймар по контракту с фондом Qatar Sports Investments должен получить 300 млн евро за роль посла чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее 3 августа Ла Лига отказалась принять от адвоката Неймара Хуана де Диоса Креспо на депозит 222 млн евро. Причин руководство Ла Лиги не назвало, однако накануне глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что считает недопустимым этот переход.

«Это, без всякого сомнения, финансовый допинг. Клубы, которые поддерживаются на государственном уровне и при этом используют финансовый допинг, могут разрушить профессиональный футбол в Европе, международный трансферный рынок и все соревнования», - сказал Тебас.

После этого Французская лига возмутилась действиями испанцев и потребовала от них перестать препятствовать переходу бразильца.

«LFP удивлена и не понимает отказ Ла Лиги просто принять платеж и активировать пункт контракта о выкупе игрока Неймара. LFP просит Ла Лигу соблюдать правила ФИФА и ее предписания. LFP выражает поддержку «Пари Сен-Жермен» и желает Неймару перейти в Лигу 1. Юридические службы LFP готовы оказать «ПСЖ» всю необходимую помочь с тем, чтобы контракт с Неймаром был заключен как можно скорее», - было сказано в заявлении, опубликованном на сайте Французской лиги.

Накануне, 2 августа, Неймар объявил на тренировке партнерам по команде, что он уходит из «Барселоны». После этого «Барселона» в официальном заявлении подтвердила, что Неймар намерен покинуть клуб и что его стоимость составит не менее 222 млн евро.

RMC Sport сообщил, что Неймар подписал с «Пари Сен-Жермен» пятилетний контракт. Ожидается, что 4 августа «ПСЖ» официально объявит о подписании контракта с Неймара. Болельщикам он будет представлен в субботу.

Трансфер Неймара стал самым дорогим в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Полю Погба, который перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 105 млн евро.