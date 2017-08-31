Тематические новости

БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы

Спорт

04 августа 2017

АА

Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.

БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы

фото: ex-press.by

Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщает Sputnik.
Жеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии.
В минувшую среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" взяли верх над пражской "Славией" (2:1) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но несмотря на победу, по сумме двух матчей в плей-офф ЛЧ вышла чешская команда. В нокаут-раунде ЛЧ "Славия" сразится с кипрским АПОЭЛом.
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Спорт»
Блогеры