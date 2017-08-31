БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы
Спорт
04 августа 2017
АА
Украинская команда приедет в Борисов 17 августа, ответный поединок соперники проведут спустя неделю.
фото: ex-press.by
Борисовский футбольный клуб БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с украинской "Александрией", сообщает Sputnik. Жеребьевка заключительного раунда квалификации ЛЕ состоялась в пятницу, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). В плей-офф отборочного раунда борисовчане сыграют против "Александрии" из Украины. Первый матч команды проведут 17 августа в Беларуси, ответная игра — 24 августа в Александрии. В минувшую среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" взяли верх над пражской "Славией" (2:1) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но несмотря на победу, по сумме двух матчей в плей-офф ЛЧ вышла чешская команда. В нокаут-раунде ЛЧ "Славия" сразится с кипрским АПОЭЛом.
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Борисовскому БАТЭ по результатам прошедшей в пятницу жеребьевки группового турнира Лиги Европы достался лондонский «Арсенал», немецкий «Кельн» и выбившая из розыгрыша российский «Краснодар» сербская «Црвена Звезда».
Белорусский БАТЭ выиграл дома у чешской «Славии», но покидает Лигу Чемпионов после третьего квалификационного раунда. Роковым для борисовчан стал «домашний» гол, пропущенный в конце первого тайма – 2:1.
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